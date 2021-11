ASUMIÓ COMO INTERVENTORA DE ESPACIOS PÚBLICOS SUSANA PONTUSSI

La concejal por Salta, Susana Pontussi, fue designada como interventora de la secretaría de Espacios Públicos, luego de que fuera apartado del cargo Vicente Cordeyro y sumariados todos los empleados de esa secretaría.

“Asumí hace algunas horas como interventora, es la idea poner orden en la ciudad de Salta, y la legalidad tiene que ser eje de cómo moverse. La intención es crear una agencia de espacios públicos con otra impronta, y retocar ordenanzas para lograr que todo sea más ágil y transparente”, sentenció Pontussi.

“Hay personal que es prioritario que empiece a trabajar. No existe la figura del mantero. los manteros no están dentro de la legalidad. hay que hacer que entren dentro de la normalidad y darle un lugar. En estos momentos sí hay control en las calles. Lo que hay que hacer es que sea efectivo. Acá hay que mejorar procedimientos y procesos administrativos para que sean rápidos y transparentes. cuando no hay procesos claros y quedan a criterio de cada uno pasa lo que pasó”, finalizó.