ATAQUE A COLECTIVOS EN SALTA: “ES INCOMPRENSIBLE Y EL PERJUICIO ES PARA LA GENTE”

Claudio Mohr, presidente de Saeta, repudió el ataque a tres colectivos en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Al respecto, el titular de la empresa indicó: “Es incomprensible y el perjuicio es para la gente”.

El fin de semana, tres unidades de transporte público de pasajeros fueron atacadas en la zona sudeste de la Capital salteña. Por Canal 9 Multivisión, Claudio Mohr repudió el hecho y se expresó al respecto. “No entiendo la verdad, porque fastidia mucho y es un gran esfuerzo que hacemos para tener las unidades en condiciones. Esto significa que hay que poner dinero para reparar, porque estos colectivos tienen que seguir funcionando”, dijo Mohr.

En este mismo sentido, el presidente de Saeta explicó que este tipo de eventos no sucede en una zona específica de la ciudad de Salta. “No se da siempre en la misma zona. El hecho anterior fue en la zona oeste alta, pero también hubo en la zona norte, zona sudeste, no es particular en un solo lugar de la ciudad”, agregó.

Finalmente, Mohr le pidió a los salteños que están autorizados a viajar que “lo hagan con responsabilidad”. “Pido que usen el colectivo para ir y volver del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”, señaló.