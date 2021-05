AUMENTA EL KILO DE PAN FRANCES

La semana que viene aumenta otra vez el pan. El precio del kilo de pan francés costará $160, y las especialidades subirán entre el 10 y el 15%.

Desde la Cámara de Panaderos de Salta, mediante un comunicado informaron que, a partir del lunes 31 de mayo, el kilo de pan francés volverá a subir.

Asimismo, indicaron que el kilo costará $160, y las especialidades subirán entre un 10 y 15%, de acuerdo al costo de los insumos. Vale recordar que los precios antes mencionados, son de sugerencia, por lo cual cada panadero podrá fijar un monto mayor o no a lo especificado por la Cámara.

El presidente de la cámara de panaderos, Daniel Romano, expresó que “ los comerciantes si cumplimos con los protocolos y que la subida del pan no compensa lo que se gasta en insumos pero que no subimos más porque si no no vendemos”. “Esta situación se hace insostenible y el gobierno tiene que tratar de entender esto ya que se puede desmadrar. Entre todos buscar alguna solución”, aclaró.