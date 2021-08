AUTOCONVOCADOS ACAMPAN EN GRAND BOURG: ESPERAN SER CONVOCADOS A LAS PARITARIAS

Docentes autoconvocados están acampando en este momento en Grand Bourg en modo de protesta, para intentar ser parte de la mesa de negociación en las paritarias provinciales. El problema es que, además de no recibir respuestas por parte del ministro de Educación, Matías Canepa, los docentes que no tienen representación legal a través de un sindicato, no logran unificar su pedido.

Por lo que pudo saber el móvil de Multivisión, los docentes autoconvocados de la plaza 9 de Julio, que el día de ayer provocaron importantes disturbios que terminaron con tiros al aire por parte de la policía, pertenecen al partido obrero. Mostrando el importante tinte político de la problemática. Estos docentes piden un aumento que iguale o supere los $120.000, teniendo en cuenta los últimos datos en relación a la canasta básica que difundió el Gobierno Nacional.

Mientras, los docentes que hacen la sentada y acampan en las adyacencias a los edificios gubernamentales de nuestra provincia, piden tan solo sentarse en la mesa de negociaciones para dialogar, sin una propuesta clara.

Ante esta falta de unificación de pedidos y de criterios por estas dos partes de los docentes autoconvocados, a la Provincia y Canepa que aún no apareció, se les hace muy difícil negociar.