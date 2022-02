Autotest: las farmacias tendrán una semana para informar el estado del paciente

En las próximas horas habrá novedades sobre la llegada de los autotests a la provincia. Su costo aproximado será de $1650.

Ayer fue noticia que los autotest para detectar el coronavirus llegaron al país, y que el fin de semana pasado comenzó la distribución en Buenos Aires y el interior del país. A Salta todavía no arribaron pero es inminente, según anticipó la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, a Multivisión. “En las próximas horas tendremos novedades”, enfatizó.

La referente del sector adelantó, además, que la marca que se distribuirá en la provincia (y el resto del país) es Inmunobio y que el costo aproximado de los autotest será de $1650. Carrasco explicó que las farmacias que comercialicen este tipo de estudio están registradas en un sistema nacional al que deben informarle la situación de cada paciente. Para ello, la persona que lo compre debe proporcionar sus datos personas y luego avisar el resultado.

“La farmacia tiene que informar si el paciente es negativo, positivo o si no informó el resultado. En este último caso, desde el sistema se encargarán de realizar el seguimiento que corresponda. Si en una semana, la farmacia no informa sobre el estado de un paciente, queda bloqueada en el sistema y no puede dispensar los autotest aunque tenga stock”, sintetizó.

Finalmente, la Presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, destacó que los autotest no sirven como informe oficial ni para justificar el ausentismo laboral pero ayudan a calmar la ansiedad y, sobre todo, a descomprimir los centros de salud. “Que los profesionales de la salud puedan seguir trabajando en otras patologías que no son sólo el coronavirus”, finalizó.