BARILOCHE: UNA JOVEN TUVO CORONAVIRUS EN FEBRERO Y TODAVÍA NO RECUPERÓ EL OLFATO

Una joven de Bariloche que dio positivo de Covid-19 en febrero lleva ocho meses sin recuperar el olfato. El síntoma se le presentó semanas después de haber sido dada de alta.

María Azul Blanco, tiene 23 años y trabaja como docente de nivel inicial en la ciudad de Bariloche. El 27 de enero fue diagnosticada con Covid-19 y durante el transcurso de la enfermedad no había presentado mayores síntomas. Sin embargo, a los pocos días de recibir el alta, el 13 de febrero, se despertó sin olfato.

“Primero me asusté porque pensé que me había contagiado de nuevo, pero me dijeron que no era posible, pero que hay síntomas que se despiertan hasta unos 15 días después. Los médicos me dijeron que me quedara tranquila, que iba a ser cuestión de días. Pero se hicieron semanas y ahora va a ser ocho meses”, contó a El Cordillerano.

Durante tres meses la joven realizó un tratamiento con pastillas indicadas para casos de anosmia (pérdida de olfato) pero no obtuvo buenos resultados.

“No siento ningún tipo de olor, ni suave ni fuerte. Me pidieron que tenga cuidado con los productos de limpieza, porque son fuertes y se puede irritar la nariz. La verdad que es muy extraño vivir así, me cambió la vida por completo”, indicó Azul.