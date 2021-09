BARRIO PEREYRA ROZAS: ¿PARADA DE COLECTIVOS O POTRERO?

Es difícil distinguir si se trata de un potrero o de una parada de colectivos. Como la gente levanta el brazo y los colectivos paran, pensamos que si es una parada, pero a simple vista parece cualquier otra cosa. La gente está en medio del barro parada esperando el colectivo en la colectora de la avenida Bolivia, a la altura del barrio Pereyra Rozas.

“Desde que me mudé está así todo el tiempo”, le decía uno de los vecinos que esperaba en la parada a Multivisión Federal.

“Más allá de lo que es esto, le pedimos a la señora Bettina Romero que ponga un semáforo. No sé si están esperando que pase una desgracia para que ponga uno como pasó en parque Belgrano. Cuando salimos con los vehículos no podemos agarrar la avenida porque los autos no paran. No se puede si quiera cruzar caminando la avenida”, explicó otra vecina.