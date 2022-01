«Basta de mentiras, queremos agua ya»: fuerte reclamo de los vecinos salteños

Vecinos de varios barrios de la ciudad se manifestaron en la puerta de Aguas del Norte. «Queremos una solución urgente», reclaman.

Mientras en la sede del Ente Regulador se realiza la Mesa del Agua para buscar una solución a la problemática del suministro en toda la provincia, un grupo de vecinos de varios barrios salteños se manifestaron en la puerta de la sede de Aguas del Norte, en la calle España.

Bajo consignas como «Basta de mentiras, queremos agua ya», los manifestantes expresaron su hartazgo con esta situación de larga data. Hay voceros de barrios de la zona Oeste de la ciudad y también del Gran Bourg pero la falta o poca presión de agua afecta innumerables zonas. «Hace tres meses sufrimos este problema y ahora vinimos a reclamar de manera pacífica en la puerta de Aguas del Norte porque no podemos vivir así. La gente se las rebusca como puede para bañarse o para lavar la ropa. Exigimos una respuesta porque esto no es sólo responsabilidad de García Salado sino también del Gobernador y de la Intendenta», contó una de las manifestantes a Multivisión.

Una vecina de La Loma contó que en su barrio cortan el agua a la mañana y a la tarde, y que además cuando retoma el servicio es con poca presión. «El 31 de diciembre llamamos a Aguas del Norte para que envíen un camión cisterna, que recién fue el 1 a las 20 y el agua no alcanzó para todos los vecinos. Necesitamos agua las 24 horas del día. Esto no es beneficio es un derecho y una necesidad», expresó. «Pedimos que el Ente regulador nos apoye y no nos cobren lo que no tenemos», agregó otra mujer.

Sobre los constantes cortes de agua en la provincia, el gerente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, explicó que se debe a las altas temperaturas y a las variaciones en la tensión de la energía que frenan las bombas. El funcionario también confirmó que se necesitan 198 millones de dólares para sobrellevar los problemas en el suministro de este servicio básico y necesario, que además es un derecho para los habitantes.