Benjamín Vicuña cumplió 42 años rodeado de amor y como suele, desplegó su arte de escritura en un conmovedor posteo sobre el difícil año transitado.

Junto a una foto en blanco y negro soplando las velitas junto a Magnolia, Rufina, Amancio, Beltrán, Benicio y Bautista, el actor se mostró agradecido y feliz del amor recibido.

“Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres. El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre. Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno”, comentó sobre la pandemia.