BENJAMÍN VICUÑA DESPERTÓ RUMORES DE CASAMIENTO POR UN DETALLE EN UNA FOTO

Que Benjamín Vicuña es uno de los hombres más deseados no es una novedad. Cada foto que sube el galán chileno a redes recibe infinidad de comentarios y likes, aunque esta vez el foco de atención estuvo en otro lado. El último posteo del actor, donde luce su trabajado físico en una plieta, encendió las alarmas por un significativo detalle: lleva puesto un anillo que antes no tenía.

Sus seguidores, que no tardaron en notarlo, le llenaron el feed de comentarios y la ilusión fue creciendo con el correr de las horas. ¿Está comprometido con la China Suárez? “¿Se casaron?”, “Ese anillo es de casado”, remarcaron algunos usuarios mientras que otros apuntaron: “Es el anillo de compromiso que tiene con la China”.

Lo cierto es que la única vez que estuvieron cerca de casarse, en pleno éxito de ATAV en 2019, terminaron desistiendo y poniendo marcha atrás los planes. “Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta. No siento que lo necesitemos. Si después divorciarse es un lío…”, había dicho Eugenia en una entrevista con Marley confirmando que la boda ya no era un proyecto que les quitara el sueño.

Sin embargo, meses antes se la pasaban hablando de cómo soñaban el gran día. “Siempre quise tener esta paz. Con Benjamín logré una complicidad que no tuve con ningún otro hombre y construimos algo súper lindo que es la familia que nunca logré. Yo siempre decía que no me iba a casar porque me iba a terminar separando y me daba fiaca pensar en todo el tramiterío del divorcio.”, contaba Suárez que entonces fantaseaba con una ceremonia al aire libre y la presencia de sus adorados perros, Apolo y Rosa.

“Van a ser mis invitados de honor. Soy tan ridícula que seguro los vista para la ocasión. Un vestidito y un smoking para Apolo, mi vida. Y los chicos, que son muchos, se van a pelear por llevar los anillos seguramente”, agregaba.