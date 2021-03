BETIANA BLUM SE VACUNÓ CONTRA EL COVID-19

“El momento”, escribió Betiana Blum en su cuenta de Intagram el martes junto con el video del instante en el que recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Veinticuatro horas después, la artista contó a Teleshow cómo se siente tras la inyección. En medio del escándalo por las vacunas VIP, aseguró que se anotó como cualquier hijo de vecino para recibir la aplicación y que hasta llegó a pensar que no la llamarían.

“Una vez que se abre la posibilidad de darte la vacuna, no dártela es como jugar con fuego, así que me inscribí, había un número (147) y me empadroné, como dicen ellos”, contó sobre su decisión de aplicársela. “Te vamos a avisar cuando se aproxime la fecha de tu turno”, le dijeron a la actriz que, tras al paso de las semanas, llegó a pensar que ya no la llamarían o que habría dado mal alguno de sus datos, hasta que le llegó el esperado mail que anunciaba que pronto le darían día y horario.

“¡Finalmente me dieron turno!”, dijo la artista que interpretó a la inolvidable Nora en Esperando la carroza. Fue así como el martes al mediodía, acompañada por una amiga, se dirigió a la Mezquita Rey Fahd, en la calle Bullrich, ubicada en el barrio de Palermo, cerca de su casa, para que le dieran la primera dosis de la Sputnik. Claro que para eso tuvo que superar un miedo: “Me pasa algo muy básico, tengo un nivel de dolor bajo, tengo terror de que me duelan las cosas”.

“Una vez que llegué al lugar fue impresionante la organización y el trato. Desde que llegás y buscan tu nombre, seguís caminando y te van guiando. Esperás sentado y te llaman por tu nombre, había gente pero es rápido. La mujer que me atendió fue muy amorosa, le pregunté si dolía y me dijo que no, que estuviera tranquila”, contó, y admitió que finalmente no dolió: “El pinchazo fue una pavada. Después hay que quedarse un momento para ver si había reacción, pero no tuve nada”.