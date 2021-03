BETTINA ROMERO DESTACÓ EL PLAN DE OBRAS VIALES EN LA CIUDAD, PERO DIJO QUE “TODAVÍA FALTA”

La intendenta de la Municipalidad de la Capital, Bettina Romero, supervisó el avance de las obras viales en avenida Tavella, junto a su equipo de trabajo. Allí, la jefa comunal destacó el plan de obras viales que se realiza en la ciudad de Salta, pero también dijo que “falta mucho por hacer”.

“Ha comenzado la obra que tiene que ver con un nudo vial en avenida Tavella y Mar Blanco. Esta zona que es muy transitada. El peatón y el ciclista siempre estuvieron en peligro, vamos a poner semáforos y pasarelas, vamos a construir un nudo vial”, dijo Bettina Romero por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

En el mismo sentido, uno de los integrantes del equipo que acompañó a la intendenta en el recorrido por esa intersección, explicó: “Esta obra tiene aproximadamente 60 días de ejecución, así que los primeros días de mayo aproximadamente ya va a estar terminada”.

La jefa comunal sostuvo que esto va a ayudar a prevenir siniestros viales y dijo que la zona es muy insegura y oscura. “Tenemos que ir modificando esto y la única forma de evitar siniestros y la inseguridad es invirtiendo para cuidar a nuestros salteños. La avenida Tavella es una zona crítica y entendemos la necesidad de hacer obras. Son obras que hacemos con presupuesto del Municipio, pero hay otras que se están haciendo con apoyo de Nación. Esta obra, particularmente, está en curso, ya comenzó y es con fondos municipales”, agregó.

Por otro lado, fue consultada acerca de la construcción del puente en el río Arenales y respondió: “Es un puente muy esperado que va a mejorar las zonas cercanas al puente. Necesitamos el puente para unir la ciudad, pero también mejorar las zonas aledañas. Siempre destinamos, pese a la pandemia, fondos para obras como esta. Falta muchísimo, pero estamos mostrando obras para mejorar la seguridad vial. La bicisenda es para mejorar la seguridad vial, los puentes peatonales también y esta obra, el nudo vial en avenida Tavella, también”.

“Salta es la sexta ciudad más grande de la Argentina y el plan de obras es enorme. Soy cauta, voy contando las obras que vamos haciendo, las que están planificadas y las que están en curso. Cuando estén en marcha vamos a ir anunciando, porque antes se hicieron anuncios que quedaron en nada. Cada pasarela, cada nudo vial, cada obra es un plan y esto va a ir mejorando con el paso de los años”, finalizó la jefa comunal.

Por otro lado, habló por CANAL 9 MULTIVISIÓN Mónica, la madre de Ismael, un joven que perdió la vida en un siniestro vial precisamente en avenida Tavella. “Por suerte, después de tantos años de venir pidiendo que se haga esta obra, ver esta obra es como un sueño. A mi hijo no lo voy a tener, no lo voy a recuperar, pero aquí hay muchos chicos que pasan esta avenida, entonces, es un sueño hecho realidad”, dijo la mujer.

“Perder un hijo es difícil, mi hijo no andaba tonteando, se iba a estudiar. Son necesarias estas obras y que la gente sepa cómo manejarse vialmente. Ismael era mecánico de motos y seguía estudiando en Villa Mitre. Estoy feliz porque Bettina me escuchó, porque mucho más allá del cargo de intendenta, creo que prevaleció el cargo de madre, porque me escuchó como mujer y como madre. Realmente es muy emocionante. Estoy conmovida por la visita, nunca nos han venido a visitar, esto nunca tendría que haber estado así. Ismael venía por la rotonda de Limache y el auto entró por otra rotonda duda en pasar y fue inevitable el impacto. Puede ser que iba a fuerte mi hijo, pero a lo sumo una multa por velocidad, no la vida, porque realmente era un chico con muchas proyecciones”, añadió Mónica.