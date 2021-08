BIDEN PIDIÓ LA RENUNCIA DEL GOBERNADOR ANDREW CUOMO TRAS LAS DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este martes que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería dimitir, a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York que le acusa de haber acosado sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas, entre 2013 y 2020.

“Creo que debería renunciar”, dijo Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Cuomo, que pertenece al mismo partido político que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado”. “Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, manifestó el gobernador en un discurso televisado. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó.

Por su parte, Carl Heastie, líder demócrata en la Asamblea del Estado de Nueva York, dijo este martes que Cuomo “no puede seguir en el cargo” y que la legislatura acelerará la investigación del impeachment.