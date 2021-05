BOCA: INFORMARON QUE LE DETECTARON A CARDONA UNA MIOCARDITIS TRAS HABER CONTRAÍDO COVID

El club Xeneize oficializó el cuadro mediante un parte médico. Por precaución, no se entrenará los próximos 14 días.

Boca comunicó este sábado que a Edwin Cardona se le detectó una miocarditis leve al ser sometido a los chequeos médicos cardiológicos obligatorios en el marco de haber contraído el virus Covid-19.

“En los chequeos cardiológicos post COVID presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios”, indicó el club en una nota oficial difundida en las redes sociales.

El médico cardiólogo y deportólogo Norberto Debbag explicó sobre este cuadro: “La Miocarditis por Covid, es un proceso inflamatorio de músculo cardíaco, debido a la tormenta de citoquinas que produce el virus y a la penetración del mismo. Se calcula que la injuria miocardica esta presente entre el 7%-17% de los pacientes hospitalizados”.

En este sentido agregó: “La Miocarditis tiene como síntomas: dolor de tórax -palpitaciones, taquicardia, etcétera”, y advirtió: “La Miocarditis es causa de muerte súbita en el deporte”, por lo que “en el caso de deportistas se sugiere no realizar actividad física entre 3 y 6 meses según estudios”.

El antecedente de Lucas Barrios en Gimnasia

Lucas Barrios se recuperó del Covid-19 por segunda vez, pero a diferencia de la primera infección, ésta le dejó secuelas que lo obligarán a descansar y no jugar por un tiempo. Así lo confirmó el delantero de Gimnasia de La Plata, a quien le descubrieron una miocarditis en las horas previas al clásico contra Estudiantes.

“Tras realizarse estudios cardiológicos complementarios se constató que el jugador Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio), efecto secundario del Covid-19. Permanecerá con controles semanales hasta la resolución espontánea de dicho edema”, informó Gimnasia de manera oficial en sus redes sociales.

El caso de Efmamj González

El jugador de All Boys paralizó al fútbol argentino días atrás al desvanecerse durante el partido en el que su equipo le ganó 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy por el campeonato de la Primera Nacional. Días antes había recibido el alta tras haber estado infectado de Covid-19.

“No podía respirar, me asusté mucho. Ahora por suerte estoy más tranquilo porque todos los estudios me dieron bien”, le dijo González a Toda Pasión.

Al ser consultado sobre su diagnóstico, el jugador expresó: “Me dijeron que está relacionado con el coronavirus. Tal vez nos apuramos en volver a jugar, pero todos los estudios médicos que me hicieron después de tener el alta me dieron bien. Estaba apto para jugar. Lo que pasa es que un entrenamiento no es lo mismo que un partido, es otra exigencia. Me habían hecho varios estudios y todos estaban bien, no me detectaron nada. Pero en el partido no podía respirar”.