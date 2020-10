BOCA LE HARÁ JUICIO AL BARCELONA POR RAMOS MINGO

El presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, denunció además varias desmanejos por parte de la gestión anterior durante las negociaciones por el jugador.

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, ha confirmado que el club piensa denunciar al Barcelona por el fichaje de Ramos Mingo. En una entrevista con el programa Pipí Cucú, en Late 93.1, el presidente de Boca ha pasado balance a la actualida, ha tratado muchos temas y entre ellos también el fichaje de Ramons Mingo por el Barcelona, informaron.

“Lo que pasó ahí es que la CD anterior lo trató muy mal, no sé si hubo un representante ahí. Nosotros hoy le iniciamos un juicio a Barcelona, porque creemos que tenemos derechos. Para nosotros somos el club más grande del mundo, y ellos se deben creer más. Es nuestro pensamiento. No estamos dispuestos a que nadie haga cosas incorrectas, lo que pasó es una barbaridad. Este jugador tenía un seguimiento y, por los informes, era de elite. Creo que Barcelona no se va a llevar un jugador que no tenga posibilidades, ¿no? Nos pareció de muy mal gusto lo que hicieron. Bueno, con el ídolo de Barcelona (por Messi) quisieron hacer un desastre también, así que no me extraña…”, manifestó el presidente de Boca Juniors en esta entrevista.

Ahora faltará ver si el Barcelona apuesta por hacer jugar a Ramos Mingo este fin de semana o esperará a resolver cualquier problema se tipo burocrático antes de que el mal pueda ser mayor.