BOCA VOLVIÓ A PERDER Y SALIÓ DE ZONA DE CLASIFICACIÓN

Boca sumó su tercera derrota consecutiva y segunda por Copa Libertadores, al caer anoche por 1 a 0 frente a Santos en Brasil. Con este resultado quedó tercero en el Grupo C, fuera de zona de clasificación, pero aún dependiendo de sí mismo para avanzar a octavos de final.

El Xeneize jugó un aceptable primer tiempo, donde contó con un par de situaciones para abrir el marcador, pero se durmió sobre el cierre y el lateral izquierdo Felipe Jonatan marcó el 1 a 0 a los 41 minutos.

En el complemento, los de Russo fueron un espejismo y casi ni inquietaron al rival. Encima el entrenador volvió a demorar los cambios y nunca contó con una situación clara para al menos empatar el partido. Con esta nueva caída, Boca quedó tercero en la zona con 6 puntos detrás de Barcelona que tiene 9 y de Santos que también tiene 6, pero mejor diferencia de gol.

Igualmente, depende de sí mismo para clasificar. Ganando los dos partidos que le quedan de local ante Barcelona (el jueves 20 a las 21:00) y contra The Strongest (el miércoles 26 a las 21:00), avanzará a octavos al menos como segundo. De no ganar los dos, dependerá de otros resultados.

Posiciones – Grupo C:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Barcelona (E) 9 4 3 0 1 7 2 +5 2 Santos 6 4 2 0 2 6 4 +2 3 Boca Juniors 6 4 2 0 2 3 2 +1 4 The Strongest 3 4 1 0 3 2 10 -8

Lo que queda:

5º Fecha:

Martes 18/5: The Strongest vs Santos

Jueves 20/5: Boca vs Barcelona

6º Fecha:

Miércoles 26/5: Barcelona vs Santos

Miércoles 26/5: Boca vs The Strongest