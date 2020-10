BOLICHES PROPONEN UNA ALTERNATIVA PARA EVITAR LAS FIESTAS CLANDESTINAS

El sector pretende reconvertirse para volver a abrir y brindar un lugar de diversión, con estrictos protocolos. Consideran que de esta manera podrían disminuir las reuniones que no están permitidas.

Desde hace 7 meses, los boliches permanecen con sus puertas cerradas y sin fecha probable para poder volver a funcionar como tal. Por ello, los dueños reflotaron la idea de reconvertirse y abrir bajo la modalidad de confiterías. Aseguran que de esta manera, se podría evitar que se multipliquen las fiestas clandestinas en Salta.

“Hemos planteado que sería bueno que nuestra actividad ahora en verano pueda abrir como confitería y aprovechar la temporada. La idea es colocar mesas y sillas para grupos cuya cantidad máxima estipule el gobierno”, indicó al respecto el empresario Mario Delaloye.

En este sentido, consideró que es una buena opción para contener a la gente que quiere salir y al no contar con esa posibilidad elige realizar encuentros en casas privadas, lo que no está permitido. “Si en invierno había fiestas clandestinas, en verano habrá muchísimas más, será un disparador imparable”.