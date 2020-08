BOMBA EN EL ASCENSO: EL REGIONAL AMATEUR VOLVERÍA RECIÉN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

El sitio Ascenso del Interior publicó en la tarde de hoy una información que da cuenta de que el Torneo Regional Federal Amateur no solo no volvería a disputarse este año, sino que recién podría hacerlo en el segundo semestre de 2021.

El portal explica que varios clubes le habrían pedido al Consejo Federal, a través de notas firmadas, la posibilidad de reanudar las acciones recién en los primeros meses del año que viene, debido a difícil situación sanitaria en la que se encuentra todo el país. Pero también menciona que por una cuestión de calendario, el torneo recién podría volver en el segundo semestre, ya que el nuevo reglamento estipula campeonatos anuales, de enero a diciembre, por lo que el Federal A 2021 comenzaría en febrero y el Regional no podría brindar sus equipos ascendidos.

Una noticia muy alarmante que golpea duro a muchos clubes que pasarían mas de un año sin competir: de marzo de 2020 a julio o agosto de 2021. Como dijo Gustavo Klix, presidente de Juventud Antoniana, “esta noticia directamente nos mata”.

Igualmente, cabe aclarar, que todavía no se hizo oficial por parte ni de AFA ni del Consejo Federal.

La nota completa:

Lo resuelto este martes por el Federal A marcó una línea y el Torneo Regional no está exceptuado. Al ser casi una certeza lógica que los 98 clubes no iban a poder iniciar los entrenamientos en la fecha autorizada (7 de Septiembre) y por ende debía darse otra postergación que tampoco aseguraba una mejora en la condición sanitaria en las ciudades, provincias y regiones de nuestros país, varios clubes comenzaron a manifestarse ante el ente máximo del fútbol del interior solicitando la posibilidad de POSTERGAR la realización de la competencia para el próximo año. Algunos ya lo hicieron mediante nota oficial, otros mediante comunicación con integrantes del Consejo Federal y por lo averiguado, muchos mas se sumarían en las próximas horas

De la misma forma, de confirmarse que la actividad no vuelva este año, la programación del campeonato quedará diferida para el segundo semestre del año 2021 debido a la modificación en los calendarios de temporada en todas las categorías del fútbol argentino donde los torneos se jugarán de Enero a Diciembre. Quienes logren los ascensos del Regional a fines del 2021, jugarán inmediatamente el Federal A en Febrero de 2022.

El motivo es más que claro y obecede en gran parte a lo sanitario: en este último mes, hubo un crecimiento exponencial de casos en gran parte del interior al punto tal que en muchas ciudades importantes existe “circulación comunitaria”. Casi todas las regiones y provincias tienen casos y quienes estaban en un estado delicado, continuan de esa forma y otras que venían controlando la situación de salud, han sufrido rebrotes o un aumento exponencial repentino lo que hace imposible programar cualquier fecha que encuentre al país en un estado global adecuado.

Del lado deportivo y económico también hay explicación: Una nueva postergación en las prácticas y por lo tanto en la programación del torneo, no era garantía de poder disputarlo. De realizar esto, los clubes empezarían a hacer erogaciones de dinero para conformar los planteles sin un objetivo claro lo que generaría afectar aun más las arcas económicas tan perjudicadas por la pandemia y que tampoco iban a contar con ingresos durante la realización del torneo ya que, como es sabido, los encuentros iban a ser disputados a puertas cerradas en todo el país. En otro punto, si se programaba el torneo, algunos clubes tenían intenciones de participar pero su situación de salud no se lo permitía, entoncs iban a ser perjudicados deportivamente por un motivo totalmente ajeno “tirando por la borda” todo el esfuerzo hecho anteriormente.

Lo logístico es otro punto importante que justifica este pedido. La imposibilidad de viajar entre ciudades o municipios debido a la falta de transporte habilitado para pasajeros (recién se podría dar en Noviembre) que afecta directamente a los planteles o árbitros más las disposiciones provinciales que en su mayoría solicitan 14 días de aislamiento al ingresar a su territorio, suman otro item a los interrogantes no resueltos y que no tienen fecha cierta de resolución sin dejar de lado que no se cuenta con la hotelería ni alojamientos debidamente acondicionados, habilitados y con posibilidades de recibir contingentes foraneos.

Al igual que anoche con el Federal A, la intención y las ganas de volver a ver la pelota rodar han chocado contra la realidad.