BRANCATELLI ABRIRÁ UN SUPERMERCADO “LOW COST” CON SU SUEGRO

Diego Brancatelli abrirá un supermercado de precios más bajos que los cuidados con el objetivo de “ayudar a la gente” en la crisis social y económica que atraviesa el país. Lo hará junto a su suegro macrista, con quien decidió no hablar más de política pero sí accionar en proyectos.

“Yo tengo un restaurante en Ingeniero Maschwitz desde hace dos años. Es un trabajo muy ‘esclavo’ pero por suerte tengo un socio que es crack. Con la pandemia fue muy difícil mantenerse, de hecho tengo una deuda de luz y de alquiler”, contó en el programa Informados de todo, de América, para luego revelar cuál es su nuevo proyecto.

“Ahora vamos a poner un supermercado, que no es un supermercado tradicional sino uno ‘low cost’, o bajo costo, un mercado social para que la gente pueda acceder a mejores precios. Armamos nosotros las góndolas. me encanta. No solamente cómo privado sino que la idea es ayudar a la gente”, agregó.

“Se va a llamar Don Ahorro y la propuesta es tener precios más bajos que los que figuran en la lista de los llamados ‘Precios cuidados’. La idea es inaugurar a mediados de octubre si los tiempos lo permiten” comentó.

La iniciativa la realizará junto a su suegro para que ambos puedan invertir un dinero ahorrado. “Teníamos una plata y en vez de comprar dólares lo que decidimos fue poner un supermercado y contratar gente”, explicó, y ante la pregunta de qué pasa si por una cuestión política la gente no se acerca, contestó: “Se van a perder de conseguir las cosas a un precio mucho más económico que en otro lugar. Pero ojalá que no pase, que vayan todos”.