“BRUTAL CRIMEN”: EL COMUNICADO DE LA FAMILIA DE FABIÁN GUTIÉRREZ

La muerte de Fabián Gutiérrez , exsecretario de Cristina Kirchner, en el Calafate, marcó la tarde del sábado. “Estamos hablando de un homicidio”, dijo en primer término el juez de instrucción de la causa, Carlos Narvarte . Después del hallazgo sin vida del cuerpo, la oposición criticó al Estado por no proteger la seguridad de Gutiérrez, quien formaba parte de la causa de los cuadernos, y en el oficialismo se aferraron a la hipótesis de un caso policial . La voz de los allegados al exsecretario no tardó en llegar y, a través de un comunicado, pidieron que se deje actuar a la Justicia .

“Ante el brutal crimen de Fabián , amigos, familiares y gente que lo quiere, rogamos a los medios, periodistas y dirigentes de todo el arco político respeto, empatía y paz ; pero, sobretodo, calma. Dejando actuar a la justicia , apartándose de hacer especulaciones dolorosas, interesadas, de todo tipo y color”, narra el escrito, que circuló en las redes sociales.

Ya refiriéndose afectivamente al exsecretario, comentaron: “Fabián era, ante todo, una persona. Dueño de un corazón inmenso y una calidad humana extraordinaria . Para nosotros no se fue, porque siempre estará”. Por último, pidieron a Dios que los ayude “en este difícil momento y en la imperiosa búsqueda de justicia “.