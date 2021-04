BÚSQUEDA DE FABIANA: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENEN LOS COMPAÑEROS?

Fabiana Cari Segovia permanece desaparecida desde el domingo por la tarde en la Quebrada a San Lorenzo cuando ascendió junto con dos compañeros de la facultad. El primer testimonio de los compañeros seria: “Fabiana se cansó y se quedó “descansando”. Ellos habrían seguido camino y , según su versión, al no encontrarla a la vuelta, habrían seguido descendiendo.

Ahora, son muchos los interrogantes que surgen a raíz de dejarla sola en el medio de las yungas: ¿Por qué la dejaron sola? ¿Realmente el destino era la laguna seca? ¿Pasó algo más en el camino? ¿Qué relación los unía? ¿Por qué interviene la fiscalía de femicidios?

Según declaraciones de María, prima de Fabiana, “los compañeros saben dónde se encuentra”.

El ministerio publico fiscal derivo el caso a la fiscalía de femicidios, a cargo de la fiscal Monica Poma. Habría motivado esta decisión que al momento de declarar, sus versiones no coincidirían. “Mi prima era una chica que no salía, no tenía novio, se dedicaba al estudio y solía hacer estas caminatas, era deportista y activa”, sostuvo esta familiar.

En la jornada de ayer, la fiscal, de la unidad de Femicidios se acercó a la zona para colaborar con la investigación y hacerle preguntas a los involucrados.

La cámara de seguridad de la zona toma el ascenso de los 3 jóvenes, pero hasta ahora no se habría encontrado la imágen del descenso de los 2 hombres.

Son muchas las preguntas en torno al caso que hasta el momento no tienen respuestas. Mientras tanto, en la quebrada continúa la búsqueda con más de 100 personas entre SAMEC, montañistas, bomberos y el grupo GORA.