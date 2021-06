Sergio relató con la voz entrecortada que su papá tenia covid, que se fue complicando y al momento de tener que internarlo no había camas de terapia. «Fue un deambular de dias buscando una cama, no hay terapia en el hospital de Cachi y cuando intentamos trasladarlo a Salta nos decian que no había camas. Fue desesperante, que alguien nos escuche por favor» dijo Sergio.

Cachi registra en los ultimos dias una duplicación de casos y los pobladores piden mejoras urgentes en el servicio de salud.