CAFAYATE: ULTIMAN DETALLES PARA VACUNAR CONTRA EL COVID-19 A MAYORES DE 70 AÑOS

El gerente del hospital de Cafayate, Carlos Vargas, confirmó que están ultimando detalles para comenzar a vacunar a personas mayores de 70 años contra el COVID-19. En este contexto, el médico dijo que deben confeccionar la agenda de vacunación con los responsables del 148, que es la línea en la que posteriormente se gestionarán los turnos para asistir al vacunatorio.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Carlos Vargas explicó que llegaron 200 dosis de la vacuna Sputnik V a Cafayate, pero con la particularidad que ya no son ampollas múltiples, sino que cada una de ellas contiene una dosis individual, es decir, que no será necesario agrupar de a cinco personas para aplicar la vacuna. “Esto es una ventaja. Ahora estamos planificando para terminar de vacunar al personal de Salud. Tenemos personal de Salud que antes no quería vacunarse y ahora sí quieren vacunarse. Específicamente, las dosis restantes de estas 200 que hemos recibido vamos a empezar a aplicarlas a los mayores de 70 años”, detalló el médico.

“Estamos esperando que personas responsables del 148 se comuniquen con nosotros para determinar la confección de las agendas. Una vez confeccionadas las agendas, vamos a saber cuándo va a empezar la vacunación para mayores de 70”, cerró.