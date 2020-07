CAMACHO, CÁNEPA Y OUTES CUMPLIRÁN AISLAMIENTO EN SUS CASAS: “ESTAMOS BIEN”

El ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, explicó que debe cumplir un aislamiento en su vivienda, tras pasar el fin de semana en el hotel de la Liga Salteña, al igual que Cánepa y Outes. Además, el funcionario se refirió al estado de salud de sus compañeros. “Estamos bien”, dijo.

En los últimos días, se encendieron las alarmas en el Gobierno provincial, porque un trabajaron del Ministerio de Infraestructura dio positivo para coronavirus. Sin embargo, tras realizarse una segunda prueba, este trabajador dio negativo y la noticia trajo alivio al Ejecutivo salteño.

Por Canal 9 Multivisión, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, explicó que gracias al resultado negativo del trabajador de esa cartera, “me van a dar el alta para cumplir con el aislamiento en mi casa”. “En los próximos días nos harán el PCR para descartar el contagio”, indicó Camacho al respecto.

El motivo del aislamiento de Matías Cánepa y Pablo Outes:

Sergio Camacho aclaró que realizó un viaje a Seclantás para una entrega de viviendas la semana pasada. “En ese momento, me llamó esta persona diciendo que había dado positivo. Todavía no había tenido contacto con nadie, me subí a un vehículo y me volví solo”, señaló.

Al tomar conocimiento de la situación, el funcionario advirtió al ministro de Educación, Matías Cánepa y al coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, porque tuvieron contacto con el ministro de Infraestuctura. Posteriormente, todos ellos pasaron el fin de semana aislados en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol.

Finalmente, el ministro de Infraestructura dijo: “Nos dijeron que había problemas con el resultado, me dijeron que mi contacto estrecho había dado negativo, pero igualmente tengo que aislarme. En los próximos días, PCR mediante, podré volver a mis actividades o no”.