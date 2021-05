CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SALTA: «BASTA, NECESITAMOS TRABAJAR»

La Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Salta emitió un comunicado en el que manifiesta su total desacuerdo con las medidas de confinamiento establecidas por el DNU 334/21, “las cuales consideramos aisladas y que no se enmarcan en un plan de contingencia general y programado de administración de la pandemia. Este tipo de medidas castiga a toda actividad económica, no nos llevan a una mejora o solución de fondo”.

En otro tramo del comunicado sugieren que “seguir con el confinamiento como única medida, no hace más que agudizar una crisis sin precedentes en la economía, generando además incertidumbre, molestia y angustia en nuestra sociedad, incrementando el desempleo y la pobreza. El confinamiento tiene un impacto severo en el sustento de miles de familias, debemos imperiosamente seguir trabajando para subsistir y sostener las fuentes de trabajo”.

Si bien señalan que no desconocen la delicada situación sanitaria que origina estas decisiones, insisten en que “el comercio legal y la actividad privada en sí, brindan un ámbito seguro y cumplen con todos los protocolos de prevención de contagio. El confinamiento es una medida de ajuste cuando no se logran los objetivos sanitarios y la realidad demuestra estadísticamente que no es efectivo en el largo plazo. Al finalizar las restricciones la economía local se encontrará totalmente deteriorada sin haber resuelto la cuestión de fondo”.

Para finalizar, solicitan herramienta de ayuda: “Subsidios, reducción de impuestos, suspensión de cobro de servicios y todo aquello que el Estado pueda aportar, pero lo más importante es permitir y garantizar la libertad de trabajo y generación de propios recursos”.

El comunicado cierra con la frase: «Basta, necesitamos trabajar».