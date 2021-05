CÁMARA HOTELERA, GASTRONÓMICA Y AFINES DE SALTA: «YA NO RESISTIMOS MÁS»

Los empresarios gastronómicos y hoteleros sostuvieron en un comunicado: “Sin trabajar no podemos seguir pagando salarios ni impuestos y servicios” y solicitaron a los gobiernos Nacional y Provincial que “implementen medidas urgentes para sostener a un sector estratégico para la matriz productiva del país y que está atravesando 14 meses de profunda crisis”. En este sentido, solicitan una ayuda para el pago de los empleados similar al ATP, subsidios para afrontar los costos fijos mensuales hasta que se retome la actividad normalmente y la bonificación de los servicios públicos como Edesa, Gasnor y Aguas del Norte.

Más adelante, señalaron: “Nuestra actividad es la más afectada por la pandemia. Ya no resistimos más sin trabajar no podemos seguir pagando salarios, ni impuestos y servicios. Estamos absolutamente endeudados. Trabajar es un derecho y, si debemos cumplir nuevas restricciones, necesitamos apoyo concreto del Estado, ya que el REPRO II, instrumentado en esta etapa, no es suficiente y necesitamos mayor flexibilidad y alcance”.

En el comunicado analizan datos duros. Durante 2020, en comparación con 2019 a nivel nacional, el sector alojamiento tuvo una caída del 68%, mientras que la merma de la Gastronomía fue del 44%. Los números del INDEC muestran claramente que se trata de los sectores más afectados. Si se considera la actividad turística en su conjunto, el turismo receptivo cayó 98% en los dos primeros meses de 2021 respecto de igual período del año anterior, mientras que los viajeros residentes hospedados en enero de 2021 fueron un 44,7% menos que en enero de 2020. La participación del turismo en el PBI cayó del 6,5% en 2019 al 3,1% en 2020.

“Ya desaparecieron más de 8.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos en todo

el país y más de 170.000 puestos de trabajo, lo que significa la destrucción aproximada del 25% del empleo total del sector. A partir de las nuevas restricciones, más empresas y empleos están en riesgo”, señalaron.

El documento finaliza indicando que están listos para trabajar a partir del lunes 31 de mayo, “sosteniendo el empleo, protocolos y aforos, siendo necesario recordar que solo un poco mas del 1% de los colaboradores se contagiaron de Covid-19, de acuerdo a los datos de la OSUTHGRA, lo que claramente demuestra que no somos foco de contagio”.