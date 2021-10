CANDE TINELLI SE OPERÓ LA NARIZ Y SUGIRIÓ EL TÍTULO A LOS MEDIOS: “LA TENÍA MÁS CORRIDA QUE LA TORRE DE PISA”

Cande Tinelli ostenta más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales, que están siempre atentos a lo que ella hace. En las últimas horas, la cantante y diseñadora compartió un video e el que cuenta que se operó la nariz y hasta se anima con jugar e ironizar sobre los posibles títulos que su paso por el quirófano podría tener en los medios.

“Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, dijo muy sincera y fiel a su costumbre la cantante y diseñadora en sus redes sociales. Luego dijo que no le importaba lo que pensaran y agregó: “No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.