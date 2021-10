CANDE TINELLI Y COTI SOROKIN: LOS ROMÁNTICOS POSTEOS POR EL PRIMER ANIVERSARIO

«A las 00 cumplimos un año y soy tan ansiosa que subo esto antes estoy tan feliz con vos que no tengo casi palabras, solo pido que sigamos riéndonos de todo, disfrutando cada detalle, que sigamos cantando en casa con los perros a upa, y que todas esas pequeñas cosas jamas se pierdan, y cada vez construyamos mas y mas este hermoso castillo», expresó la tatuada en Instagram.

Y añadió: «Te amo @cotioficial , gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa. Sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente Octubre por 100pre a tu lado».

Por su parte, el cantante manifestó junto a un video con Lelé: «Te vi. Octubre loco perdido. Incendiábamos el nido. Tu corazón con el mío. Camuflados los latidos. Octubre loco gigante. Revolución delirante. Flaca de ojitos brillantes. Fue para toda la vida. Si me olvida que sea un día en que yo no me levante. Feliz año juntos mi amor @candelariatinelli».