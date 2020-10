CANTANDO 2020: TENSO CRUCE DE NACHA GUEVARA CON MORIA CASÁN

No es la primera vez que Moria Casán y Nacha Guevara dirimen sus diferencias en Cantando 2020 frente al resto de sus compañeros, los conductores y los participantes. Y una vez más, las jurados protagonizaron un momento a pura tensión en la pista.

En medio de su devolución a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari (que participaron en reemplazo de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes a pesar de haber dado negativo en el test de coronavirus deben esperar el tiempo prudencial para reincorporarse), Moria se dirigió a la coach del equipo que sí fue contagiada: “Le vuelvo a mandar un beso a la señora Natalia Cociuffo, que también tuvo problemas con la señora Guevara, porque la mandó a estudiar y le criticó sus puestas”, lanzó al aire.

“Que yo sepa, no. Pero no importa”, retrucó Nacha. Pero Moria no se la dejó pasar: “Yo sí sé porque la leo. Yo sé que a Nacha no le importa nada, a mí me importa menos. Estoy diciendo que, como está con Covid-19…”.

Antes de que termine la frase, la artista volvió a tomar la palabra y disparó una fuerte frase: “No importa Moria, lo que digas me ‘frega’”. “¿Te frega? A mí me re frega”, cerró la One, sin filtro.