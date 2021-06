CAOS EN FORMOSA: MAS COMERCIANTES DETENIDOS

Luego de un escándalo más en Formosa, donde ayer un manifestante quedó colgado sobre el capot de la camioneta de un ministro de Gildo Insfrán en medio de una protesta en inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial, ahora hubo detenciones de empresarios en la capital provincial. El clima de tensión se vive en un contexto de serias denuncias y reclamos por parte de los formoseños con respecto a cómo Insfrán manejó y maneja la pandemia y las cuarentenas.

“Estoy esperando en el restaurante que me vengan a buscar”, dijo este mediodía Patricio Evans (41), licenciado en administración de empresas y dueño del bar Al Fondo, en el cetro de la ciudad de Formosa. Su familia, además, es dueña del hotel Asterión, un negocio que tuvo que cerrar en febrero luego de 17 años de trabajo y de ser uno de los más reconocidos de la zona. “Nosotros estuvimos en rebeldía todo marzo y nos pusieron multas; pero ahora no, no aguantó nadie. Nos persiguieron mucho. Sólo con delivery y estamos en fase 1 total”, afirmó.