CARLITOS BALÁ SE VACUNÓ CONTRA EL COVID-19

Carlitos Balá, uno de los actores cómicos más queridos por el público, se dio la vacuna contra el coronavirus. Fue este sábado en el vacunatorio que el Gobierno de la Ciudad instaló en el estadio Luna Park.

“Vacunados!!! Ayer Marthita hoy Carlitos. Impecable la organización del Luna Park. Muchas gracias!!!”, fue el epígrafe que se escribió junto a la foto que se publicó en su Instagram Oficial, haciendo referencia tanto a la vacuna que recibió Balá, como la que le aplicaron a su mujer, Martha Venturiello. Y dejó una recomendación para todos sus seguidores: “A estar alerta y seguir protocolos”.

En Facebook compartió la misma foto, en la que el humorista, con el barbijo correspondiente, está junto a sus dos hijos Martín y Laura. “Oficialmente VACUNADO!!!!… igualmente a seguir cuidándonos entre todos… Que lindoooooo!!!!!!”, fue el mensaje compartido en esa red social.

Comunicarse con el cómico en este día es una misión casi imposible: los teléfonos de su casa y los celulares están apagados: “Él y su mujer están en su casa, pero están grandes: apagaron el celular porque ayer la vacunaron a Martha y hoy a Carlitos. Y los atormentaron, los llamaron de todos lados, de todos los noticieros. Y él no puede contestar directamente, por ahí no te escucha, tiene 95 años. Y Martha está agotadísima, tiene 83 años”, le dijo Rubén Carrera, amigo de la familia y administrador de las redes sociales oficiales de Balá, a Teleshow.

Pese a la reserva, Carrera asegura que las noticias que llegan desde la casa de los Balá son positivas: “Martha está 10 puntos. Anoche estaba bárbara, me mandó un mensaje y estuvimos hablando. Y él también está bien. Le pregunté a su hija Laura y me dijo que está todo bien, que había tolerado todo bien y se la re bancó bien”. Además del hecho de ir a vacunarse, esta fue la primera salida que Carlitos y Martha realizaron desde que se instauró la cuarentena en Argentina, en marzo de 2020. “Hacía un año que no salían de la casa. Habían dado dos vueltas en auto, salían a la vereda… pero a un lugar público, justo hace un año que no salían”, contó Rubén.

“Están como desbordados por la cantidad de llamados que recibieron. Sus hijos Martín y Laura los acompañaron a vacunarse, pero ellos tampoco quieren hablar. Laura me mandó la foto que salió en el Facebook para que la suba”, explicó Carrera. “Yo ya sabía que los iban a vacunar, pero ellos no querían decir nada para que no vayan los medios. Mantuvieron todo en reserva y se vacunaron tranquilos”, agregó.

Por último, Rubén hace de mensajero para un mensaje que Laura, la hija de Balá, hace para todos sus fanáticos: “Laura me dice que Carlitos está muy feliz y muy contento y a todos les transmite ese mensaje. Que los dos están muy bien y muy felices. Es una alegría para todos”, cerró.

En agosto del año pasado, Carlitos Balá cumplió 95 años. En diálogo con Teleshow, su nieta Laura contó que su abuelo pasó la cuarentena respetándola de manera estricta. “Se aburre un poco pero con mi mamá, Laura, lo visitamos y nos ocupamos de todo lo que precisa, siempre cumpliendo todas las normas preventivas”, dijo la joven.