CASAS INUNDADAS Y ELECTRODOMÉSTICOS ESTROPEADOS POR LAS LLUVIAS EN B° SAN SILVESTRE

Vecinos del barrio San Silvestre están cansados de que cada vez que llueve las calles se les llenan de agua e ingresan a las casas de los vecinos, estropeando electrodomésticos y muebles.

No es la primera vez que ellos plantean esto. Tienen notas firmadas en las que piden que se haga mantenimiento de las calles. Y como agregado, la presidenta barrial no los conoce y no hizo nada según ellos.

“Es impresionante, cuando llueve no se puede entrar. Se hace un zanjón. Es como un río, cuando llueve todas las casas se llenan de agua”, indicó una de las vecinas del barrio.

“Hicimos nota presentando como vecinos porque no nos representa la vecina del barrio, a ella no le interesa cómo vivimos. En teoría aquí iban hacer mantenimiento de calles, pero están todos ausentes”, declaró otro vecino con las notas y fotos de los electrodomésticos dañados en la mano.