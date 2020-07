CASO GUTIÉRREZ: EL JUEZ REVELÓ DETALLES DEL HALLAZGO

Carlos Narvarte informó que el ex secretario privado de Cristina Kirchner fue asesinado en su casa y luego trasladado hasta una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate.

Aseguró que el cuerpo del ex secretario de Cristina Kirchner “estaba enterrado” en el fondo de una casa situada en el barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, “envuelto en una sábana con un golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca”.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el magistrado señaló: “Pareciera que el hecho ocurrió en el domicilio de Gutiérrez y luego fue trasladado hasta acá en la camioneta blanca que también estaba en su domicilio. Por el peso del cuerpo y por donde estaba enterrado pudo haber participado más de una persona”.

El hallazgo se produjo esta mañana luego de que cuatro de los detenidos por el caso le confesaran al juez Narvarte que lo habían matado. “La data que teníamos era que estaba dentro de la propiedad pero luego del rastreo descubrimos que estaba en ese sector de afuera, en un rincón del terreno”, detalló.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, y según fuentes judiciales, se trataría de un crimen “pasional-extorsivo”.

Los supuestos asesinos tienen entre 19 y 23 años. Al parecer, el menor de ellos entabló una relación amorosa con Gutiérrez para ganarse su confianza y así poder extorsionarlo para obtener un rédito económico. Fue así que junto a dos cómplices habrían secuestrado al ex secretario de Cristina Kirchner, lo golpearon brutalmente para obtener información y como no obtuvieron lo que pretendían, le habrían cortado el cuello.

“Estamos frente a un caso inédito por la edad de los chicos que presuntamente participaron del hecho. Eso es muy llamativo. Había aparentemente una amistad más profunda entre uno de los detenidos y Gutiérrez”, indicó el juez dando a entender que uno de ellos fue el que cometió el crimen y los otros lo ayudaron a descartar el cuerpo. “Hablamos de un homicidio agravado pero la calificación la voy analizar más adelante. Estamos hablando de una condena a prisión perpetua”, remarcó el juez en una rueda de prensa frente al domicilio donde hallaron el cadáver.