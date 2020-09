CATHY FULOP LE DEDICÓ UN NOSTÁLGICO MENSAJE A ORIANA SABATINI EN SUS REDES

Las últimas no fueron semanas fáciles para la familia Sabatini. La primera en anunciar que había dado positivo de coronavirus, al principio de la cuarentena, había sido Oriana desde Italia a través de un video de Instagram. Y hace apenas un mes era el turno de Catherine Fulop, Ova Sabatini, Tiziana y su abuela Beatriz Garófalo, que junto a Ova fueron internados con un complicado cuadro pulmonar.

Todavía recuperándose, pero ya de regreso en sus actividades habituales como el trabajo y el ejercicio físico, la actriz venezolana que ya cumplió con los días de aislamiento que indica el protocolo, compartió un sentido posteo dedicado a su hija “Ori”. La publicación da cuenta de la sensibilidad de una mamá que en un contexto tan delicado para el mundo siente a su hija todavía más lejos.

“Tener un hijo lejos significa tener el corazón alerta. Significa una cuota de insomnio cada noche y un ruego a Dios cada mañana. Tener un hijo lejos convierte la noche más estrellada y cálida en un aguacero frío que se instala en tus ojos cuando tenés ganas de abrazarlo. Amé este texto porque lo sentí propio. Que todo pase y vuelvan los abrazos reales”, compartió Fulop etiquetando a su hija con el emoji de un corazón partido en dos a la mitad.

Si bien gracias a la tecnología la comunicación con Oriana desde el viejo continente es permanente, no hay como el contacto físico. Hace dos años, apenas se confirmaba la decisión de su heredera de mudarse a Europa con Paulo Dybala, la conductora se sinceraba respecto a sus sentimientos encontrados. “En el caso de Ori es su elección pero a mí me angustia un poquito. Yo siento que es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si no resulta yo sé que va a poder seguir adelante con su vida y su profesión. A mí me pasó lo contrario. Yo conocí a mi amor con una carrera ya armada. Ella está dejando su carrera y su país, un poquito de angustia no puedo dejar de sentir. Igual los veo tan bellos y enamorados que vale la pena. Pero como mamá estoy feliz de que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble”, reconocía.

Y agregaba que Ova sentía lo mismo tras la mudanza. “Los dos estamos igual. Él se preocupa mucho por las nenas en esta parte de su vida. Las orienta, cierra los contratos, se ocupa del dinero. Está sensible, preocupado y angustiado de tenerla lejos. Siento como madre que una la perdió y está sola en otro país. Los jugadores tienen muchas concentraciones, entrenan temprano, pero bueno, es una angustia de mamá”.