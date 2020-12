CAU BORNES HABLÓ DE UNA SUPUESTA INFIDELIDAD DE VALERIA LYNCH

Valeria Lynch y Cau Bornes estuvieron casados durante más de una década, hasta que se separaron hace un año y medio. Ahora están en plena batalla judicial por la división de bienes. El cantante brasileño le reclama una compensación económica a la intérprete de “Me das cada día más” por el tiempo que estuvieron casados.

En una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana que se emite por El Trece, Cau no quiso dar muchos detalles de las razones por los que decidieron distanciarse: “Fue por varios motivos, terminamos los dos, son cosas muy privadas que no se pueden contar por televisión… Yo fui criado en un hogar de ética”.

La periodista Andrea Taboada le consultó por qué decidió romper el silencio ahora, teniendo en cuenta que en la última audiencia habían acordado que nadie saldría a hablar en los medios. El intérprete le respondió: “El consejero de familia nos pidió que no habláramos, pero el otro día la abogada (Elba Marcovecchio, que representa a su ex pareja) salió a hablar y me sorprendió”.