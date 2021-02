CECILIA BOLOCCO Y UN SENTIDO MENSAJE TRAS LA MUERTE DE CARLOS MENEM

Carlos Menem murió este domingo y las condolencias llegaron, en mayor medida, del arco político. Su última esposa fue la modelo, Cecilia Blocco, quien emitió un sentido mensaje en medios de comunicación chilenos.

La ex modelo chilena, y ex esposa de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, lamentó la muerte del ex presidente argentino y agradeció que el hijo de ambos, Máximo Sául Menem, “haya podido despedirse de su padre en paz y a solas”.

Menem y Bolocco se conocieron en 1999 cuando el dirigente peronista culminaba su segundo mandato. La ex Miss Universo había cruzado la cordillera para entrevistarlo para su programa de televisión. Coincidencias entre ambos, Menem apuntaba a volver a la presidencia, y a ella le entusiasmaba la idea de convertirse en Primera Dama: en 2001 pasaron por el registro civil.

Estuvieron casados hasta 2007. Fruto de aquella relación, en 2003, el ex mandatario fue padre una vez más a los 73 años. El 19 de noviembre de ese año nació Máximo Saúl Menem.

La Miss Universo emitió este domingo un comunicado publico en medios trasandinos en el que expresó su “profundo pesar” tras haber recibido “la triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo”.

“Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos”, expresó la ex modelo chilena. De esta forma, Bolocco se refirió al viaje que realizó a Buenos Aires con el joven, quien estuvo a solas con su progenitor. “Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él”, había señalado la actriz sobre dicha reunión.