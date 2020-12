CENTRAL NORTE, CON VARIAS BAJAS PARA SU DEBUT DEL VIERNES EN EL FEDERAL “A”

Tras 264 días y casi 9 meses de ausencia, Central Norte volverá a la actividad oficialmente este viernes, cuando visite a las 19:30 a Sarmiento en Chaco por la primera fecha del reestructurado Torneo Federal “A”.

La idea de la dirigencia es viajar el miércoles a tierras chaqueñas pero los problemas no dejan de aparecer en el Cuervo. Ayer se confirmó que Federico “Bocha” Rodríguez sufrió un desgarro de 4 milímetros en el isquiotibial de su pierna derecha en una práctica de fútbol y estará aproximadamente 15 días fuera de competencia.

Una baja sensible en un lugar de la cancha donde Medrán ya ha sufrido muchas salidas, como la de Maximiliano Padilla, que emigró a Estudiantes de Rio Cuarto, y la de Guillermo Cosaro a Gimnasia de Jujuy. Si bien el club ha sumado en las últimas semanas dos refuerzos en ese lugar (la vuelta de Francisco Ortega y la llegada de Adrián Pucheta), no deja de ser un dolor de cabeza salir al campo sin los 3 central principales que tenía el club antes de la pandemia.

Por otra parte el entrenador aún no sabe si podrá contar con los refuerzos para el partido del viernes, ya que Centra Norte ha sido inhibido en Agremiados por falta de pago (se cree que fue denunciado por un ex jugador del plantel anterior) y si no se soluciona el inconveniente los refuerzos no podrán ser habilitados. Por esta cuestión es que se ha decidido viajar con una comitiva de hasta 25 jugadores, en caso que las incorporaciones no puedan jugar.