CHAMPIONS LEAGUE: BAYERN MUNICH GOLEÓ 3 A 0 AL LYON Y JUGARÁ LA FINAL CON PSG

No hubo sorpresa tampoco en la segunda semifinal: el Bayern Munich alemán goleó 3 a 0 al Lyon francés y avanzó a la gran final de la UEFA Champions League, donde definirá el título ante el PSG el domingo desde las 16, hora argentina.

Esta vez los alemanes no fueron apabullantes. Es más, en los primeros minutos el Lyon pudo haberse puesto en ventaja, pero Depay no pudo ante Neuer y el palo le dijo que no a Ekambi. Y los goles que no se hacen en un arco se sufren en el propio… Al minuto, Serge Gnabry hizo una gran jugada individual que coronó con un zurdazo al ángulo para poner en ventaja al Bayern.

A partir de ahí, los bávaros dominaron el partido a su placer y lograron el 2-0, nuevamente gracias a una aparición de Gnabry a los 33′ del primer tiempo. Luego, Bayern planchó el partido e hizo correr los minutos. No tuvo la voracidad que mostró ante Barcelona, pero nunca peligró su victoria.

En el complemento el Lyon pareció reaccionar al principio y hasta tuvo una chance clara para el descuento; pero nuevamente Neuer la ahogó el grito a Ekambi. Sobre el final, el polaco Robert Lweandowski coronó la goleada con un soberbio cabezazo tras un preciso centro de Kimmich.

De esta manera, la gran final de la Champions League la jugarán el domingo el Bayern Munich de Alemania y el PSG de Francia, encuentro que se jugará a las 16:00, hora argentina, en el estadio Da Luz de Lisboa. Será la 10º final para los alemanes, que ganaron 5 y perdieron 5; mientras que será la primera definición para los parisinos