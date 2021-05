CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DEL ENFRENTAMIENTO DE ALEX CON SU PAPÁ

La participante de La Academia remarcó que es muy importante que en su entorno haya armonía.

A pesar de los conflictos familiares, Charlotte y Alexander Caniggia se llevan bárbaro. Los jóvenes son muy cercanos y hablan a diario por videollamada, se cuentan cómo estuvo su día y todo sobre los proyectos laborales que están llevando a cabo.

«Hablamos siempre, hacemos videollamada todos los días, me llevo muy bien… Es el más cercano de mi familia. Le mando audios, hablamos pavadas», contó ella muy contenta por el vínculo con su hermano.

Entonces, se refirió a cuánto añora la armonía familiar. «Yo me llevo muy bien con mi mamá y mi papá. Hablo siempre, la mejor; son mi familia, obviamente», expresó.

Y no esquivó la pregunta sobre el fuerte enfrentamiento de Alex con su padre, Claudio Paul Caniggia. No, prefiero no intervenir, no me gusta; entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente», sentenció.