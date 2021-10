CHARLY GARCÍA SORPRENDIÓ A TODOS CON UN MINI RECITAL EN VIVO EN SU CUMPLEAÑOS EN EL CCK

Charly García encabezó esta la tercera parte del concierto en su homenaje en el CCK en el día de su cumpleaños y, detrás de los teclados, abrió el bloque interpretando «Cerca de la revolución», acompañado por Fito Páez, entre otros.

Una multitud de fanáticos de la mítica figura del rock nacional esperaron con ansia la aparición de su ídolo y expresó su impaciencia mediante cánticos y aplausos, además cantarle a coro en dos ocasiones el «feliz cumpleaños», para estallar colmada de emoción cuando sonaron los acordes de «Cerca de la revolución» y se iluminó el escenario encabezado por Charly.

Con sombrero, saco blanco y remera negra, Charly estuvo detrás de los teclados, acompañado por Fito Páez también en teclados e Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en coros, entre otros, con quienes prosiguió interpretando «Promesas sobre el bidet» y «Raros peinados nuevos».

También estuvo presente la banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, quienes, junto a los demás músicos en el escenario hicieron un breve intervalo para dedicar a Charly nuevamente la canción de feliz cumpleaños.

Luego, la formación continuó con «Demoliendo hoteles» y «Canción para mi muerte», ante el deleite del público, que, prácticamente, no se mantuvo pasivo durante la espera del bloque y arengó entonando también «Rasguña las piedras» e «Inconsciente Colectivo».

El concierto del CCK y en particular el segmento donde estuvo Charly fue seguido por una multitud congregada en las afueras del ex Correo Central, donde una pantalla gigante seguía las alternativas de lo que sucedía en el Auditorio Nacional en vivo y era visto centenares de jóvenes que no consiguieron entrada y se acercaron para seguirlo desde la plaza adjunta.