CHELSEA Y MANCHESTER CITY PODRÍAN NO SER PARTE DE LA NUEVA SUPERLIGA EUROPEA

Siguen las repercusiones tras el anuncio de la creación de la polémica Superliga Europea, el nuevo torneo creado por doce de los equipos más poderosos del viejo continente (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Milan, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Tottenham) que planea desestabilizar el fútbol tal cual lo conocemos.

El diario británico The Times informa de que uno de los seis equipos ingleses fundadores de la Superliga Europea está considerando dar marcha atrás y abandonar el proyecto después de ver la reacción de sus aficionados. The Times no especifica de qué equipo se trata, pero sí lo hace The Guardian, que apunta a Chelsea y Manchester City como los dos equipos que tienen dudas sobre el proyecto.

La noticia de la creación de la Superliga tuvo reacciones inmediatas en el fútbol inglés. Algunos aficionados del Liverpool acudieron a Anfield a colocar pancartas que decían “los seguidores del Liverpool, contra la Superliga europea”.

Por la noche, en el partido entre el Leeds y el Liverpool, los jugadores del equipo de Bielsa saltaron a calentar con una camiseta que rezaba “gánatelo”, a favor de los méritos deportivos conquistados en el terreno de juego y no de los méritos conquistados en el apartado económico.

El propio Klopp señaló que le gusta que equipos como el West Ham, que ahora mismo es cuarto clasificado y le quitaría la plaza de Liga de Campeones al Liverpool, puedan pelear por objetivos ambiciosos.

Antes de todo eso, hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró en contra de la Superliga. “Haré todo lo que pueda para que la Superliga no salga adelante”, señaló. “No es una buena noticia para los aficionados y tampoco para el fútbol en este país”, añadió.

Los seis equipos de la Premier League fundadores de la Superliga Europea hasta aquí son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham.