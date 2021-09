CIERRE DE CAMPAÑA “PARTICULAR” : CINTHIA FERNÁNDEZ GRABÓ UN VIDEO EN PORTALIGAS FRENTE AL CONGRESO

Cinthia Fernández lanzó un nuevo video musical a modo de cierre de campaña para las PASO de las Elecciones Legislativas 2021 de este 12 de septiembre. En la filmación se la ve bailando tango, con un outfit compuesto por saco de traje y medias de red con portaligas, frente al Congreso de la Nación. Esta es la tercera apuesta de la precandidata a diputada nacional por Unite, quien ya se había publicado una foto desnuda y reversionó un a famosa canción de Tita Merello para difundir sus propuestas.

La aspirante a legisladora interpretó una coreografía de Paola García al ritmo de su versión del tango “Se dice de mí”.

La letra, adaptada, indica: “se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco, nada tengo pa’ decir. La cuota que nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Y ya no puede ser así”.

En su cuenta de Instagram, la bailarina realizó un fuerte descargo en el que se queja de la subestimación y defiende el hecho de bailar con poca ropa, argumentando que es una estrategia para que difundir las propuestas que buscará transformar en ley en el Congreso de la Nación, en caso de ser elegida diputada nacional.