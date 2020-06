CITAN A INDAGATORIA A DUJOVNE, DIETRICH, IGUACEL Y SARAVIA FRÍAS POR LA CAUSA MACRI-AUTOPISTAS

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió este martes citar a declarar a los ex ministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, y también al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el ex presidente de Vialidad, Javier Iguacel, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en las concesiones de autopistas a la familia del ex presidente Macri durante su propia gestión.

En la causa de los peajes se investiga el pago de 500 millones de dólares a Autopistas del Sol como concesionaria, pese al rechazo del ex Procurador del Tesoro. La empresa tiene como accionista a Sideco, que pertenece a las Sociedades Macri y los nexos societarios llegan hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, amigo de Macri y dueño de la constructora Abertis.

Informes del disuelto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi) señalaban que esos pagos eran improcedentes debido a maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Sin embargo, fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel cuando estuvo al frente de Vialidad Nacional.

El juez también les prohibió la salida del país a los cuatro ex funcionarios del macrismo para “garantizar la comparecencia” y aclaró que la indagatoria la hará por videollamada en el marco de la cuarentena, pero no estableció la fecha.