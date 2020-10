CLAUDIA VILLAFAÑE, ACEPTÓ EL DESAFÍO Y DEBUTARÁ EN MASTERCHEF CELEBRITY

A sus 60 años, Claudia Villafañe revelará por primera vez una faceta muy distinta a la que el público está acostumbrado a ver, vinculada a los conflictos legales con Diego Maradona. Por ese motivo, elige evitar todo tipo de referencia a cuestiones personales y centrarse en el objetivo: el premio de un millón de pesos que entrega el programa al ganador. Aunque no se tiene mucha fe… “Me encantaría decir que tengo posibilidades de consagrarme, pero hay compañeros que cocinan mejor que yo”, se lamenta, en diálogo con un medio nacional.

La cuarentena cambió por completo su vida, tanto en el aspecto personal como en el profesional. En el primer caso, por no poder compartir tiempo con sus seres queridos, principalmente con sus nietos: Benjamín, de 11 años, y la pequeña Roma, que cumplió su primer año en marzo y no pudo tener su festejo, que iba a estar a cargo de su abuela. Aquí el vínculo con el tema laboral: su empresa de organización de eventos, con 15 años de trayectoria, se ve imposibilitada de continuar con su actividad en estas circunstancias: “Es un año perdido y todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver. Lo primero que suspendí fue el cumple de mi nieta y ahora estamos trabajando por Zoom con nuestros clientes y proveedores, tratando de contenerlos y reprogramar todo”.

Según sus palabras, estas circunstancias fueron determinantes a la hora de aceptar la propuesta, porque el programa “requiere de mucho tiempo”. De todas formas, el factor clave fue que Dalma y Gianinna le dieron el visto bueno: “Me costó un poco decidirme… Pero mis hijas me ayudaron a tomar la decisión y estoy muy feliz. ¡Estoy aprendiendo todos los días!”

Si bien no se pueden juntar por la cuarentena, ellas serán las integrantes más fervorosas de su hinchada, junto a sus nietos: “Todos me apoyaron sin dudarlo cuando dije que iba a participar. Soy una abuela muy presente, con Benja compartí momentos inolvidables desde su nacimiento hasta ahora. Somos muy compinches, me dijo: ‘Tata, no quiero que te critiquen’. ¡Me lo morfo! Y a Roma la veo por videollamada, agarra el teléfono de su mamá y me pasea por toda la casa”.

En cuanto a la gastronomía, se trata de una ciencia que ocupa un lugar central en su vida. Su plato fuerte son los ñoquis, cuya receta esconde un secreto familiar, aunque también se anima a varios platos caseros. “No a lo gourmet”, aclara. Para esta primera experiencia como participante de un reality, cuenta con la ventaja de tener de amigo al conductor, y un buen vínculo con todos sus compañeros.