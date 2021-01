CLAUDIA VILLAFAÑE ES LA GANADORA DE “MASTERCHEF CELEBRITY”: “GRACIAS A TODOS LOS QUE ESTÁN ARRIBA”

Claudia Villafañe fue la ganadora de “Masterchef Celebrity”. En una noche emotiva, la ex mujer de Diego Maradona se llevó el mayor reconocimiento del reality más importante de Telefe.

La empresaria disputó su lugar con Analía Franchín, quien también se llevó los halagos del jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

“La Tata” recibió el incondicional apoyo de Dalma y Gianinna Maradona, quienes participaron del último programa y aparecieron en público por primera vez desde que murió Diego Maradona.

“Falta gente que me gustaría que esté acá. Mi nieto Benja que se fue a ver a su papá, mi mamá que no está bien de salud, mi nieta Roma que el papá no quiere que aparezca en público. El papá de mis hijas que no está”, señaló Claudia.