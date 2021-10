CNEL. MOLDES: OTRA VEZ VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES, SU EX INTENTÓ ASFIXIARLA

Siguen ocurriendo casos violentos en la localidad de Coronel Moldes, en donde esta vez esta mujer fue asfixiada, golpeada y amenazada por su ex pareja.

“Aun sigo con miedo cuando termine mi consigna, no se que voy a hacer. Amenazó con matar a toda mi familia y hasta a su propio hijo”.

“Mientras el me golpeaba contra el piso, me levanto y me hizo golpearme con el inodoro y el bidet que se me engancho el pelo, solo le pedía que por favor no me mate, decía que si no lo deje que sí lo hacía me iba a matar”.

“Pedía a los gritos que alguien me ayude y salió mi hijo diciéndole que no me pegue y le dije fijate tu hijo te lo está diciendo, hacelo por él. El me encierra en el baño, estaba borracho y cuando vuelve, abrió la puerta y tenía un cuchillo en la mano, Luche hasta el último para quitarle el cuchillo, encima no está detenido”.

“Cuando por fin me puedo safar, estaba yendo hacia la puerta y me dijo si te vas, lo mató a fede (su hijo), entonces volví tire el cuchillo detrás de la cama y me quede con mi hijo”.

“Mi hermana no me dejó radicar la denuncia, no me querían llevar al hospital. Me habían echado de la casa por cuestiones personales, ellos hubiesen preferido que él me termine matando”.