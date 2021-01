COLONIA SANTA ROSA: ADEMÁS DEL DENGUE, PREOCUPA EL REBROTE DE COVID-19

Colonia Santa Rosa es el único municipio de Salta donde se registraron casos de dengue en lo que va del año – 12 infectados – pero el intendente, Jorge Guerra, indicó que se encuentran trabajando para evitar que el número de infectados siga creciendo. Además, al jefe comunal le preocupa el rebrote de COVID-19, aunque destacó que, por ahora, la situación está en calma.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Guerra dijo que en Colonia Santa Rosa hay COVID-19, salmonella, dengue y también otras patologías. “En cuanto a dengue, estamos trabajando hace mucho tiempo en esto y es un equipo de trabajo compuesto por agentes sanitarios y nosotros como Municipio. Tuvimos los primeros 3 casos del país, dengue autóctono, con el mismo virus del año pasado. Tengo la certeza, quizás, que estos huevos han quedado del año pasado”, explicó el jefe comunal.

En este sentido, el intendente de Colonia Santa Rosa indicó que están trabajando con el descacharrado por todo el municipio y también con Palúdica de Orán, “por el tema de la fumigación domiciliaria”. También manifestó que es una tarea ardua, que demanda más gente de la que tienen en la actualidad.

“DESDE EL 31 DE DICIEMBRE TUVIMOS 15 CASOS DE COVID-19”

El intendente de Colonia Santa Rosa comentó que desde el 31 de diciembre registraron en el municipio 15 casos de coronavirus. Si bien destacó que la situación por el momento está en calma, también afirmó que están preparados para un eventual rebrote. “Mientras más hisopamos, más casos encontramos. Este rebrote ya veremos como lo luchamos, así como lo luchamos la primera vez”, dijo Guerra.

“Todavía no analizamos restricciones. Yo te digo, nos va a costar mucho volver a encaminar el COVID y las restricciones. Por ahora no tenemos muchos casos, continuamos teniendo, pero está atenuado el virus, así que espero que la gente entienda, sobre todo los jóvenes”, dijo el jefe comunal y luego agregó: “La sociedad no ha entendido la pandemia y se desquita con la parte política, porque no se puede trabajar ni salir con normalidad y se desquitan con el intendente y el gobernador”.

Finalmente confirmó que en la Sala COVID no hay internados, porque “la cosa está tranquila todavía”. “Ahora nos preparamos para lo fuerte. Si comienzan las clases en marzo tenemos que ver la forma de armar un hospital anexo, porque la sala COVID se armó en un colegio”, concluyó Jorge Guerra.