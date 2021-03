COMENZARON LAS CLASES PRESENCIALES EN SALTA

Este lunes volvieron las clases presenciales en Salta, como en gran parte del país. El Gobierno provincial y Saeta determinaron que desde las 7 y hasta las 8.30, el transporte público sea exclusivo para Salud, Seguridad y Educación (docentes y alumnos). Hubo un gran movimiento de estudiantes y las opiniones vertidas sobre el cronograma del colectivo fueron dispares.

“Un poco raro después de un año de no ir a clases es raro, ya extrañaba el colegio. No es lo mismo detrás de una pantalla que presencial. Tengo dos semanas por mes de clases, eso tengo entendido, nos dividimos en dos grupos. Hoy me voy a enterar cómo es, yo voy al Tomás Cabrera“, comentó un estudiante que esperaba el colectivo en cercanías al hospital Materno Infantil.

Por otro lado, una mujer explicó: “Para mí es complicado, yo entro a las 8 a trabajar, tomos dos colectivos, no tomo uno. Está bien que hagan esto con los estudiantes, con los policías, pero el resto quedamos varados. Tengo que salir mucho más temprano, pero todos los días no lo puedo hacer“.

En el mismo sentido, una mujer que estaba acompañando a su hijo a la escuela comentó: “La medida me parece bien, porque tenemos que cuidarnos. Venimos de barrio Miguel Ortiz, zona norte. Tratamos de salir más temprano para no tener amontonamiento. Creo que así vamos a ir bien“.

En el mismo sentido, su hijo también se animó a brindar declaraciones y dijo: “Muchas ganas de ir al colegio, tengo ganas de aprender, ya estaba cansado de mi casa“.

Este lunes comenzaron las clases en Salta, como así también en todo el país. En la provincia se diagramó un protocolo especial para los estudiantes y maestros que utilizan el colectivo. El transporte público fue exclusivo para Educación, Salud y Seguridad entre las 7 y las 8.30. Una de las paradas de colectivo más utilizada por los salteños se encuentra en el Parque San Martín, donde un inspector – del colecto que se dirige a la localidad de San Lorenzo – verificó el cumplimiento del protocolo.

“El servicio es normal, tenemos unidades que van a Las Costas y también a San Lorenzo. Prioritariamente deben subir los estudiantes, si hay gente en las paradas, les aviso que la prioridad la tienen los estudiantes”, sostuvo.

En el mismo sentido, profundizó: “Solamente pueden viajar diez personas paradas en cada unidad. Si los estudiantes no llegan a subir porque el colectivo está completo, deberán esperar en las paradas y se avisa a la próxima unidad, para que suban los alumnos que no lograron subir en la anterior”.

VOLVIÓ LA PRESENCIALIDAD AL COLEGIO BELGRANO Y A LA ESCUELA NORMAL

Las clases volvieron a ser presenciales luego de un año en Salta y mayormente se vivió la jornada con mucha expectativa y alegría, ya que se trata de un día de reencuentro para docentes y alumnos. En avenida Entre Ríos y calle Mitre se encuentran dos colegios: el Belgrano y la Normal, uno enfrente del otro.

En el colegio Belgrano, una docente explicó: “Tenemos que cumplir la bomodalidad, hoy comienza un grupo de chicos con presencialidad, pero el otro grupo lo hace a través de la virtualidad. Se toma la temperatura y se aplica alcohol en las manos al ingreso. Estamos listos y preparados. Pedimos más que nada la distancia, el alcohol, la mayoría tiene claras las medidas y están emocionados por volver y estar en las aulas. Aproximadamente habrá 15 alumnos por aula para mantener la distancia”.

“Estoy nerviosa, pero tenía muchas ganas de volver”, dijo una estudiante.

En la escuela Normal, por otro lado, una maestra comentó que “hay personal en el ingreso para el alcohol en gel y controlar la temperatura. Tenemos casi un 60 por ciento de personal que está en aislamiento preventivo, así que varios grados tendrán clases virtuales. Hay muchos desafíos, pero con la motivación de volvernos a encontrar en el lugar de aprendizaje, este año va a ser así, de aprendizaje”.

“Esta nueva normalidad que nos genera aprender y transitar un nuevo camino día a día, donde las decisiones serán flexibles, hay que aprender a convivir de esta manera y a ponerle ganas. Tenemos aproximadamente 11 docentes aislados, a raíz de un caso sospechosos. Por prevención se los aísla hasta el hisopado y se espera el alta del Ministerio de Salud”, añadió.

HOGAR ESCUELA: “SE GARANTIZA LA PRESENCIALIDAD, UNA SEMANA UN GRUPO Y LA SIGUIENTE EL OTRO”

La directora del Hogar Escuela, uno de los establecimientos más importantes de la Provincia, explicó cómo será la modalidad en la que trabajarán durante el ciclo lectivo. “Se garantiza la presencialidad, una semana lo hará un grupo y la siguiente lo hará el otro. Cada niño recibe alcohol en sus manos antes de ingresar al establecimiento. Los chicos ingresan con la distancia debida, nos fijamos en el listado, los dividimos en dos grupos, primera y segunda semana”, comentó una maestra.

“Ya se le avisó al primer grupo y ya se dividieron. Los menos favorecidos fueron separados en el primer grupo y los que tuvieron más contacto en el segundo grupo”, agregó.

También fue consultada la directora del establecimiento y dijo: “Para el Hogar Escuela vamos a contemplar la semana completa con los niños y luego hacemos el cambio. La segunda semana con el otro grupo: 50 por ciento la primera semana y el otro 50 por ciento la segunda semana. Tenemos niños pupilos y medio pupilos: los pupilos están toda la semana y los medio pupilos entran a las 8 y se retiran a las 18”.

“Tenemos todo para recibir a los niños con el distanciamiento, toda la parte de higiene y sanitización. Estamos todos dispuestos para acompañar a las familias y poder enseñar que es nuestra función”, finalizó.