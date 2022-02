Comenzaron las reuniones paritarias 2022

Los funcionarios del ejecutivo provincial garantizaron que los salarios igualaran la inflación en la primera reunión de paritarias que se realizó ayer con representantes de varios gremios estatales.

En la primera reunión paritaria del año confirmaron que tratarán que el salario de los empleados públicos se equipare “o supere” a la inflación.

Con el correr de la reunión, los gremios dejaron en claro que en caso de no cumplirse con los aumentos, tomarán medidas de reclamo, especialmente los gremios docentes que amenazan que no podrán iniciar las clases en caso de no acordar los aumentos salariales y si no se cubren los 500 cargos prometidos el año pasado

El ministro de economía de la provincia, Roberto Dub Ashur confirmó que “las arcas provinciales están ordenadas” y que el acuerdo con el FMI plantea otro panorama para la provincia, aseveró “Estamos negociando en un contexto de 3 años de caída y 2 de recuperación, que fue el año pasado. Este año se espera un crecimiento”.

La otra discusión será establecer los tiempos para las negociaciones: fijar si el acuerdo que se logre será anual, semestral o trimestral. Según diferentes fuentes que participaron en la reunión, lo más probable es que sea trimestral.

El Ejecutivo provincial está de acuerdo en que no sea anual: “El beneficio de una negociación más corta es poder revisar en el segundo semestre. Los índices de los primeros 3 meses del año suelen ser mayores a los segundos tres meses”, destacó Dib Ashur en referencia al 4% de inflación que, aseveró, se registró en enero. El titular de la cartera económica resaltó además que, en caso de establecerse una paritaria anual, la incertidumbre sería mayor por cómo será el año, si la inflación será de 33%, como se dice a nivel nacional, o 44%, como dicen otros”.

En cuanto a la cláusula de revisión, desde Amet, Eloy Alcalá, representante de docentes técnicos, aseguró que en caso de ser trimestral, “la cláusula no será necesaria”. Mientras que Fernando Mazzone, de CTA, aseveró que la exigirán “siempre” y pidió analizar bien cada período para que “ningún mes quede por debajo de la inflación”.

De la reunión también participaron los ministros de Educación, Matías Cánepa, y Seguridad y Justicia, Abel Cornejo.

Tras la ausencia del ministro de salud, Juan Jose Esteban, advierten que deberá reunirse con el sector de salud para diagramar el año.