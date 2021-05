COMENZO LA INSCRIPCION PARA EL REPRO II, CON MAS BENEFICIOS PARA TRABAJADORES SALTEÑOS

El Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional incluyó nuevos rubros comerciales y un incremento en los montos, que pretende alcanzar a 1.4 millones de trabajadores y trabajadoras.

Desde hoy se encuentra habilitada la inscripción para el REPRO II, el programa nacional de asistencia a trabajadores/as en relación de dependencia, con importantes cambios entre los que se destaca el incremento del monto máximo a $22.000 por relación laboral a los empleadores encuadrados en los sectores críticos y en salud; hasta el mes de abril el beneficio era de $18.000.

Las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la actual coyuntura contarán con la reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, se dispuso que el requerimiento de información estará limitada a dos indicadores, facturación y liquidez corriente, y que se exime de la obligación de presentar balance.

Para evaluar la variación de la facturación, se compara todos los días de mayo de 2019 contra los primeros 24 días de mayo de 2021. Esto implica que el Programa asume que la empresa no tendrá facturación entre el 25 y el 31 de mayo.

Al respecto de estas nuevas medidas, la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, la salteña Pamela Ares agregó: “Otro de los cambios que realizó el Gobierno Nacional, debido a las nuevas restricciones, es la incorporación de comercios no esenciales dentro del programa, como textiles, indumentaria, cuero, calzada, electrónica, muebles, entre otros. Y se suman los comercios de ramas esenciales que vieron afectada su facturación por las restricciones en la circulación, como kioscos, panaderías, heladerías.”

Estas medidas fueron oficializadas, a través de las Resoluciones N°266 y 267 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Monotributistas pueden acceder al REPRO II

Los trabajadores y trabajadoras independientes, es decir, monotributistas y autónomos podrán inscribirse al REPRO II pudiendo obtener un beneficio de $22.000 y alcanzará a sectores de gastronomía, turismo, trasporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, peluquerías y centros de belleza.

Ares sostuvo para finalizar: “El presidente Alberto Fernández desde el inicio de la pandemia impulsó medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras, los puestos de empleo, y medidas de incentivo para la creación de nuevos puestos de trabajo.”